Centro per Uomini Maltrattanti: sul fronte opposto (Di domenica 15 maggio 2022) Attaccare il problema dal fronte opposto. Ce l'hanno insegnato i libri in terza persona, l'introspezione e Robin Williams nel film "L'attimo fuggente". Cambiare il proprio punto di vista, anche quando si pensa di conoscere qualcosa, è il modo migliore per avere una visione chiara. Quando si tratta di un problema pericoloso e resistente come la violenza di genere, poi, diviene di importanza capitale. Il Centro per Uomini Maltrattanti si propone di fare proprio questo, attivandosi per risolvere la vicenda a partire da chi ha commesso l'abuso. Il primo Centro per Uomini Maltrattanti arriva in Italia nei Duemila Il primo programma volontario rivolto al trattamento di Uomini autori di violenza nasce nel 1977 a Boston, con il nome di ...

