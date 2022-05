(Di domenica 15 maggio 2022) Il 'del sole',. a circa milled'altezza, sarà utilizzabile a inizio estate di Michele Andreucci DOSSENA (Bergamo) Per uomini (e donne) che non hanno paura dell'avventura....

Advertising

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il 'Ponte del sole',. a circa mille metri d'altezza, sarà utilizzabile a inizio estate di Michele Andreucci DOSSENA (Bergamo) Per uomini (e donne) che non hanno paura dell'avventura.su un burrone a 120 metri d'altezza, per 505 metri, sul ponte tibetano a campata unica più lungo del mondo, con i piedi posati su passaggi intervallati dal vuoto. La vera sfida di ...Come se fossero lì, oggi,nell'incertezza che fa preferire il buio di un bunker ... Oggi che puònel paese e tornare a vedere ammassi e macerie di casa sua, pensa che fosse una ... Camminare sospesi a 120 metri Il ponte tibetano più lungo è in Italia La struttura da record (505 metri), inaugurata in Val Serina (Bergamo). Aprirà ai turisti nelle prossime settimane ...La struttura si chiama Ponte del Sole. La struttura sarà conosciuta con il nome di 'Ponte del Sole'. All'inaugurazione di oggi, erano presenti il sindaco di Dossena Fabio Bonzi, l'assessore regionale ...