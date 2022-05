Bologna-Sassuolo 1-3, doppietta di Scamacca e gioiello di Berardi (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Sassuolo vince 3-1 sul campo del Bologna nel match valido per la 37esima giornata della Serie A. Il successo consente ai neroverdi di salire a 50 punti, gli emiliani rimangono a 43. Il derby viene sbloccato al 35? da Scamacca, che decolla su corner da destra e insacca con un imperioso colpo di testa: 0-1. Gli ospiti raddoppiano al 75? con la splendida rovesciata di Berardi, che avvia l’azione e la conclude in acrobazia dopo la respinta di Skorupski: 0-2. Il Bologna non c’è e il Sassuolo cala il tris. Imbucata di Frattesi, Scamacca non sbaglia: 0-3. Il Bologna batte un colpo al 92?: Orsolini firma il gol della bandiera, 1-3. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Ilvince 3-1 sul campo delnel match valido per la 37esima giornata della Serie A. Il successo consente ai neroverdi di salire a 50 punti, gli emiliani rimangono a 43. Il derby viene sbloccato al 35? da, che decolla su corner da destra e insacca con un imperioso colpo di testa: 0-1. Gli ospiti raddoppiano al 75? con la splendida rovesciata di, che avvia l’azione e la conclude in acrobazia dopo la respinta di Skorupski: 0-2. Ilnon c’è e ilcala il tris. Imbucata di Frattesi,non sbaglia: 0-3. Ilbatte un colpo al 92?: Orsolini firma il gol della bandiera, 1-3. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

sportface2016 : Altro errore arbitrale clamoroso: #Scamacca è in chiaro fuorigioco attivo, lo 0-2 di #Berardi è da annullare. Ma… - DiMarzio : #Bologna, le parole di #Mihajlovic al termine della partita contro il #Sassuolo - DAZN_IT : Seconda sconfitta consecutiva per il Bologna e record di punti personale scivolato via. Le parole di #Mihajlovic d… - serieAnews_com : ?? #BolognaSassuolo, in conferenza #Mihajlovic appare molto insoddisfatto: 'Abbiamo finito. Andavamo a due all'ora e… - walter23850793 : Credevo che dopo l errore arbitrale in Bologna Sassuolo ci fosse qualche speciale in tv.. e invece…!! Dove siete maledettiiiiiiiiiiiiii??? -