(Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) – Ilsi impone 1-0 in trasferta anella sfida valida per la 37esima giornata di Serie A. I granata con questo successo si portano a 50 punti a -2 dallo stessonono. Il gol vittoria della squadra di Juric è stato firmato da Brekalo al 19? del primo tempo. Funweek.

Igor Tudor, tecnico del Verona, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Torino: 'La partita è stata molto combattuta, diciamo particolare anche per i tanti casini avvenuti in campo. Abbiamo dato tutto, volevamo almeno ...' Il Toro si porta così a due punti dal nono posto occupato proprio dal Verona 37ª giornata: Empoli-Salernitana 1-1, Verona-Torino 0-1, Udinese Spezia 2-3, ore 20:45 Roma-Venezia, domenica 15 maggio ore ... I migliori tweet dei tifosi granata sulla partita vinta dal Toro: "Vittoria meritata, la dedichiamo a Gianluca Caprari e Igor Tudor"