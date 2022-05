Venezia retrocesso in Serie B: ecco il primo verdetto della Serie A (Di sabato 14 maggio 2022) Arriva il primo verdetto della zona salvezza in Serie A: il Venezia è ufficialmente retrocesso in Serie B. Fatale per gli arancioneroverdi il pareggio ottenuto dalla Salernitana sul campo dell’Empoli che porta il vantaggio dei campani a quota più sei. Divario impossibile da colmare per i lagunari che, in virtù degli scontri diretti a sfavore, non potrebbero sorpassare la compagine di Davide Nicola. La gara di questa dello stadio Olimpico, per la troupe di Andrea Soncin, diventa una semplice formalità da onorare a dovere. Venezia retrocesso ufficialmente in Serie B La matematica, poco prima delle ore 17:00 odierne, volta le spalle al primo club ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 14 maggio 2022) Arriva ilzona salvezza inA: ilè ufficialmenteinB. Fatale per gli arancioneroverdi il pareggio ottenuto dalla Salernitana sul campo dell’Empoli che porta il vantaggio dei campani a quota più sei. Divario impossibile da colmare per i lagunari che, in virtù degli scontri diretti a sfavore, non potrebbero sorpassare la compagine di Davide Nicola. La gara di questa dello stadio Olimpico, per la troupe di Andrea Soncin, diventa una semplice formalità da onorare a dovere.ufficialmente inB La matematica, poco prima delle ore 17:00 odierne, volta le spalle alclub ...

