Ultime Notizie Roma del 14-05-2022 ore 19 | 10

(Di sabato 14 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio il G7 non riconosce la mai le frontiere che la Russia tenta di modificare con la forza lo si legge nel comunicato finale della riunione away Now sei in Germania dei ministri degli esteri i quali vogliono introdurre ulteriori sanzioni che prende I recettori da cui Mosca dipendente il G7 Inoltre esorta la Cina hanno fare fallire le sanzioni nei confronti della Russia in consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato fermamente l’uccisione della giornalista palestinese americana sirena e il ferimento di un altro giornalista nella città di Jane in cisgiordania è una delle rare volte che l’uomo prende una posizione unanime su un argomento riguardante Israele le nazioni unite hanno anche chiesto un’indagine immediata profondità trasparente e imparziale sull’omicidio venerdì ...