Ucraina, Finlandia verso la NATO. Mosca: “Possiamo colpirvi in 10 secondi” (Di sabato 14 maggio 2022) Il conflitto in Ucraina rischia davvero di allargarsi ai paesi NATO come la Finlandia? Lo scenario, da incubo nucleare, al momento non esiste. Ma i venti di guerra spirano adesso anche sul Baltico. E c’è il pericolo che Mosca, da un lato, e l’Occidente, dall’altro, si avvitino in una logica di scontro totale. Dopo la proclamata volontà della Finlandia di abbandonare lo status di paese neutrale per entrare al più presto nell’Alleanza atlantica, il presidente russo, Putin, avverte il suo omologo finlandese Niinisto che l’ingresso del suo Paese nella NATO è “un errore“. Se Finlandia e Svezia dovessero realmente entrare nell’Alleanza questo “non rimarrà senza una reazione politica” fanno sapere dal Cremlino, che ha già interrotto le forniture di elettricità a Helsinki. ... Leggi su velvetmag (Di sabato 14 maggio 2022) Il conflitto inrischia davvero di allargarsi ai paesicome la? Lo scenario, da incubo nucleare, al momento non esiste. Ma i venti di guerra spirano adesso anche sul Baltico. E c’è il pericolo che, da un lato, e l’Occidente, dall’altro, si avvitino in una logica di scontro totale. Dopo la proclamata volontà delladi abbandonare lo status di paese neutrale per entrare al più presto nell’Alleanza atlantica, il presidente russo, Putin, avverte il suo omologo finlandese Niinisto che l’ingresso del suo Paese nellaè “un errore“. See Svezia dovessero realmente entrare nell’Alleanza questo “non rimarrà senza una reazione politica” fanno sapere dal Cremlino, che ha già interrotto le forniture di elettricità a Helsinki. ...

