Tumore, in Sicilia la “Banca dei capelli” e un contributo di 300 euro per compare le parrucche (Di sabato 14 maggio 2022) L’istituzione della “Banca dei capelli” e un contributo di 300 euro a favore delle donne che, a causa di Tumore o alopecia, abbiano necessità di comprare parrucche. Sono le misure inserite nella finanziaria della Regione Sicilia, grazie all’impegno di Fratelli d’Italia. La norma prevede, inoltre, il coinvolgimento delle associazioni per facilitare l’accesso delle donne ai fondi. FdI: «Un provvedimento di cui andiamo fieri» «È un provvedimento del quale andiamo fieri e che viene incontro a tutte le donne che purtroppo vivono il dramma della perdita dei capelli a causa di patologie», ha commentato la capogruppo di FdI all’Assemblea regionale Siciliana, Elvira Amata, insieme ai consiglieri regionali del partito Rossana Cannata e Gaetano ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 14 maggio 2022) L’istituzione della “dei” e undi 300a favore delle donne che, a causa dio alopecia, abbiano necessità di comprare. Sono le misure inserite nella finanziaria della Regione, grazie all’impegno di Fratelli d’Italia. La norma prevede, inoltre, il coinvolgimento delle associazioni per facilitare l’accesso delle donne ai fondi. FdI: «Un provvedimento di cui andiamo fieri» «È un provvedimento del quale andiamo fieri e che viene incontro a tutte le donne che purtroppo vivono il dramma della perdita deia causa di patologie», ha commentato la capogruppo di FdI all’Assemblea regionalena, Elvira Amata, insieme ai consiglieri regionali del partito Rossana Cannata e Gaetano ...

