Roma, la Curva Sud carica la squadra: “Coronate i nostri sogni di gloria” (Di sabato 14 maggio 2022) “Coronate i nostri sogni di gloria. Forza ragazzi, scrivete la storia“. Questo lo striscione della Curva Sud apparso al termine di Roma-Venezia, ultima sfida interna di campionato per i giallorossi. La Roma infatti avrà la finale di Conference League da giocare, il prossimo 25 maggio a Tirana. La formazione giallorossa, dopo essere scesa negli spogliatoi al termine del match, è rientrata sul terreno di gioco per fare un giro di campo e ringraziare i propri tifosi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) “di. Forza ragazzi, scrivete la storia“. Questo lo striscione dellaSud apparso al termine di-Venezia, ultima sfida interna di campionato per i giallorossi. Lainfatti avrà la finale di Conference League da giocare, il prossimo 25 maggio a Tirana. La formazione giallorossa, dopo essere scesa negli spogliatoi al termine del match, è rientrata sul terreno di gioco per fare un giro di campo e ringraziare i propri tifosi. SportFace.

