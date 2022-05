Roma, cane salvato sulla Laurentina: restituito al padrone grazie a un annuncio sui social (Di sabato 14 maggio 2022) Roma – Vagava solo e impaurito il Setter che, grazie al tempestivo e provvidenziale intervento di una pattuglia della Polizia Locale, è stato salvato sulla via Laurentina. Gli agenti del IX Gruppo Eur, durante il servizio di pattugliamento nella zona, hanno notato il cane e, comprendendo i pericoli a cui poteva incorrere, hanno immediatamente fermato le auto per evitare che venisse investito. Una volta tratto in salvo e tranquillizzato, gli operanti hanno provveduto a contattare il personale veterinario per le visite del caso, avviando nel contempo le ricerche del proprietario, rese difficili dalla presenza di un microchip non perfettamente leggibile. Determinante l’intuizione di uno degli agenti, che ha voluto affidarsi al ricordo relativo ad un avviso di scomparsa di un ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 14 maggio 2022)– Vagava solo e impaurito il Setter che,al tempestivo e provvidenziale intervento di una pattuglia della Polizia Locale, è statovia. Gli agenti del IX Gruppo Eur, durante il servizio di pattugliamento nella zona, hanno notato ile, comprendendo i pericoli a cui poteva incorrere, hanno immediatamente fermato le auto per evitare che venisse investito. Una volta tratto in salvo e tranquillizzato, gli operanti hanno provveduto a contattare il personale veterinario per le visite del caso, avviando nel contempo le ricerche del proprietario, rese difficili dalla presenza di un microchip non perfettamente leggibile. Determinante l’intuizione di uno degli agenti, che ha voluto affidarsi al ricordo relativo ad un avviso di scomparsa di un ...

