Primo raduno per le squadre di biathlon e sci di fondo: azzurri tra Viareggio e Dobbiaco (Di sabato 14 maggio 2022) E’ in programma a Dobbiaco (Bolzano) da domenica 15 a sabato 28 maggio il raduno delle squadre di Coppa del mondo e ‘Milano-Cortina 2026’ di sci di fondo, disposto dal direttore tecnico Alfred Stauder. In campo femminile saranno presenti Greta Laurent, Anna Comarella, Francesca Franchi, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Cristina Pittin, Martina Bellini, Nicole Monsorno, Federica Cassol e Sara Hutter, mentre al maschile sono stati convocati Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Davide Graz, Martin Coradazzi, Simone Mocellini, Mikael Abram, Elia Barp e Alessandro Chiocchetti. A coordinare il lavoro i tecnici federali Markus Cramer, Fulvio Scola, Renato Pasini, Francois Ronc Cella, Giuseppe Cioffi, Paolo Riva ed Enrico Perri. Anche le squadre ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) E’ in programma a(Bolzano) da domenica 15 a sabato 28 maggio ildelledi Coppa del mondo e ‘Milano-Cortina 2026’ di sci di, disposto dal direttore tecnico Alfred Stauder. In campo femminile saranno presenti Greta Laurent, Anna Comarella, Francesca Franchi, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Cristina Pittin, Martina Bellini, Nicole Monsorno, Federica Cassol e Sara Hutter, mentre al maschile sono stati convocati Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Davide Graz, Martin Coradazzi, Simone Mocellini, Mikael Abram, Elia Barp e Alessandro Chiocchetti. A coordinare il lavoro i tecnici federali Markus Cramer, Fulvio Scola, Renato Pasini, Francois Ronc Cella, Giuseppe Cioffi, Paolo Riva ed Enrico Perri. Anche le...

Advertising

gibba_san : ED ECCOLO QUI! Il primo raduno di questo 2022! . Andremo ad vivere insieme questo primo Pride in un Parco Divertime… - sportface2016 : Primo raduno per le squadre di #biathlon e #scidifondo: azzurri tra #Viareggio e #Dobbiaco - sautumnleaves : Stasera c'è un raduno di vegani di Lecce e ognuno porta qualcosa da mangiare. Sono troppo emozionata! Ho preparato… - BiathlonAzzurro : Parte da Viareggio la preparazione del biathlon azzurro, squadra Elite e Milano Cortina 2026 impegnate insieme nel… - MariP1951 : #SempreAmici #SalaLettura E al nostro primo incontro che avvenne per caso in una grande festa e in un grande raduno… -