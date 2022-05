Perché non si sta parla abbastanza dei referendum sulla giustizia di giugno (Di sabato 14 maggio 2022) AGI - “Se ne parla davvero poco, meglio non se ne parla proprio anche Perché sono stati 'fatti fuori' i tre quesiti più popolari, quelli su fine vita, cannabis e responsabilità civile dei magistrati che avrebbero portato la gente a votare. Realisticamente mi pare davvero difficile che a spingere alle urne sia la voglia di pronunciarsi sull'abrogazione del decreto Severino o sulla riforma del Csm”. L'avvocato Gian Domenico Caiazza, presidente dell'Unione delle Camere penali italiane, denuncia all'AGI il “silenzio” informativo sui referendum sulla giustizia programmati nell'election day del 12 giugno. “Non credo che dietro ci sia un ‘disegno' – spiega Caiazza - le ragioni sono complesse: sicuramente il sistema dell'informazione sin qui non ha fatto ... Leggi su agi (Di sabato 14 maggio 2022) AGI - “Se nedavvero poco, meglio non se neproprio anchesono stati 'fatti fuori' i tre quesiti più popolari, quelli su fine vita, cannabis e responsabilità civile dei magistrati che avrebbero portato la gente a votare. Realisticamente mi pare davvero difficile che a spingere alle urne sia la voglia di pronunciarsi sull'abrogazione del decreto Severino oriforma del Csm”. L'avvocato Gian Domenico Caiazza, presidente dell'Unione delle Camere penali italiane, denuncia all'AGI il “silenzio” informativo suiprogrammati nell'election day del 12. “Non credo che dietro ci sia un ‘disegno' – spiega Caiazza - le ragioni sono complesse: sicuramente il sistema dell'informazione sin qui non ha fatto ...

