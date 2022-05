No, Draghi non è l’americano (per fortuna?). Scrive Castiglioni (Iai) (Di sabato 14 maggio 2022) Molti anni fa, quando Europa e Stati Uniti stavano prendendo strade diverse sulla seconda guerra in Iraq e molti si stupivano dell’atteggiamento filo-atlantico del governo Berlusconi, un insigne studioso come Leopoldo Nuti provò a sintetizzare quanto stava accadendo citando un diplomatico della Guerra fredda secondo cui “per gli italiani il padrone ricco e lontano è sempre meglio di quello povero e vicino”. Al tempo, gli Stati Uniti erano certamente il padrone ricco e lontano mentre Francia e Germania erano quel padrone relativamente povero e sicuramente vicino. L’Italia, com’è noto, seppur tra molti equivoci e tentennamenti, alla fine supportò diplomaticamente la guerra contro Saddam Hussein, scegliendo quindi il suo spirito atlantico rispetto alla sensibilità “europea” franco-tedesca. In questi venti anni, tuttavia, molto è cambiato nella politica internazionale e anche nella ... Leggi su formiche (Di sabato 14 maggio 2022) Molti anni fa, quando Europa e Stati Uniti stavano prendendo strade diverse sulla seconda guerra in Iraq e molti si stupivano dell’atteggiamento filo-atlantico del governo Berlusconi, un insigne studioso come Leopoldo Nuti provò a sintetizzare quanto stava accadendo citando un diplomatico della Guerra fredda secondo cui “per gli italiani il padrone ricco e lontano è sempre meglio di quello povero e vicino”. Al tempo, gli Stati Uniti erano certamente il padrone ricco e lontano mentre Francia e Germania erano quel padrone relativamente povero e sicuramente vicino. L’Italia, com’è noto, seppur tra molti equivoci e tentennamenti, alla fine supportò diplomaticamente la guerra contro Saddam Hussein, scegliendo quindi il suo spirito atlantico rispetto alla sensibilità “europea” franco-tedesca. In questi venti anni, tuttavia, molto è cambiato nella politica internazionale e anche nella ...

