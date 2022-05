(Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn gol di Sorrentino consente alla Fidelisdi battere lanel ritorno dei play out e dunque di restare inC.ndo al Degli Ulivi la squadra campana saluta il calcio professionistico ein D a causa del peggior piazzamento al termine della regular season. Gli azzurrostellati erano riusciti a vincere con lo stesso risultato il match di andata al Marcello Torre ma nulla hanno potuto in terra pugliese. Il gol decisivo di Sorrentino è arrivato al 37? della prima frazione grazie a un puntuale tap in vincente dopo una respinta corta di Baiocco. Gara carica di tensione, come testimonia il doppio cartellino rosso sventolato ai due tecnici, Di Napoli e Di Bari, sul finire della prima frazione. Nonostante la spinta offensiva, le due occasioni più ...

Advertising

anteprima24 : ** La #Paganese perde ad #Andria e retrocede in serie D ** - BrunoGalvan85 : La #Paganese perde il ritorno del play out contro la Fidelis e retrocede in D. -

Stadionews.it

I biancorossi sfideranno lanel primo match ufficiale, in programma domenica 15 maggio ... uomo ferito da un coltello: intervengono polizia e carabinieri, indagini in corso Autobuse il ...... al 63' Francesco Cosenza per fallo da "ultimo uomo" e al 93' Sirignano dellaper doppia ... entrambi di testa - 13esimo pareggio a Crotone dove il Lecce nonda 49 anni) 28.04.2019 ... Regolamento ritorno playout Serie C: cosa succede in caso di pareggio, chi si salva, i gol in trasferta... FRANCESCO LOIACONO - Nell’andata dei Play Out del Girone C di Serie C l’Andria perde 1-0 al “Torre” con la Paganese. Nel primo tempo al 10’ Monterisi dei pugliesi non concretizza una buona occasione.Il centrale è costretto a lasciare il campo anzitempo durante il derby contro la Paganese: lungo stop per il veterano .... La tripletta di Leonetti , il ritorno al gol di Santaniello e il poker rifila ...