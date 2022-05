Koulibaly: «Sarri era un pazzo, mi disse che non avevo il diritto di andare da mia moglie che partoriva» (Di sabato 14 maggio 2022) Arrivano altri estratti dell’intervista rilasciata nei giorni scorsi a Onze Mondial dal difensore senegalese del Napoli, Kalidou Koulibaly. Nelle dichiarazioni pubblicate oggi Koulibaly parla di Benzema indicandolo come il calciatore contro cui è stato più difficile giocare. «Giocatore preferito? Preferisco Sadio Mané perché è in Nazionale con me, perché lo incontro tutti i giorni. E’ un grande giocatore, spero che un giorno vinca il Pallone d’Oro. Ma Benzema, non c’è niente da dire. Per me, lo dico da molto, molto tempo, è uno dei migliori giocatori e attaccanti del mondo. E’ l’attaccante contro il quale ho fatto più fatica a giocare perché è molto, molto intelligente. Lo vedi ancora oggi. Chiedi a qualcuno dei miei amici, quando lo giocai quattro anni fa anni fa dicevo che era l’attaccante più forte contro cui avessi giocato e oggi dimostra che non ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 14 maggio 2022) Arrivano altri estratti dell’intervista rilasciata nei giorni scorsi a Onze Mondial dal difensore senegalese del Napoli, Kalidou. Nelle dichiarazioni pubblicate oggiparla di Benzema indicandolo come il calciatore contro cui è stato più difficile giocare. «Giocatore preferito? Preferisco Sadio Mané perché è in Nazionale con me, perché lo incontro tutti i giorni. E’ un grande giocatore, spero che un giorno vinca il Pallone d’Oro. Ma Benzema, non c’è niente da dire. Per me, lo dico da molto, molto tempo, è uno dei migliori giocatori e attaccanti del mondo. E’ l’attaccante contro il quale ho fatto più fatica a giocare perché è molto, molto intelligente. Lo vedi ancora oggi. Chiedi a qualcuno dei miei amici, quando lo giocai quattro anni fa anni fa dicevo che era l’attaccante più forte contro cui avessi giocato e oggi dimostra che non ...

