Highlights e gol Verona-Torino 0-1 | Serie A 2021 2022 VIDEO

Gli Highlights e le azioni salienti di Hellas Verona-Torino, match della penultima giornata di Serie A 2021/2022. Un gol di Brekalo al 19? sblocca il risultato: il croato in area si porta la palla sul destro e lascia partire un tiro a giro che non lascia scampo a Montipò. Per gli scaligeri l'appuntmento è (forse) rimandato all'ultima giornata. Per Juric tre punti preziosi per blindare la top 10.

