Gabriel Garko | Grazie a Monica Bellucci ho capito di essere gay”

(Di sabato 14 maggio 2022)hadigay dopo aver incontratosul set del film Vita coi figli, di Dino Risi.ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi, in cui ha spiegato come un incontro con, risalente ormai a più di 30 anni fa, gli abbia fatto capire digay. Meno di due anni fa,ha approfittato di una puntata del Grande Fratello Vip, più nello specifico la visita fatta alla concorrente Rosalinda Cannavò, per aprirsi di fronte al grande pubblico e svelare in diretta TV la propria omosessualità. Nonostante molti nell'ambiente lo considerassero un "segreto di Pulcinella", l'attore e sex symbol italiano ...

Ascolta questo articoloè uno degli attori più conosciuti del cinema italiano. Oltre che per il suo grande talento è considerato uno dei sex symbol più apprezzati nel mondo dello spettacolo, d'altronde è salito ...Assente da qualche tempo dal piccolo schermo, dove lo abbiamo visto recitare in molte fiction,è in una pausa di riflessione in cerca di tranquillità e di capire quali nuovi sentieri percorrere nel mondo dello spettacolo. Ora vive in una villa a Zagarolo, cittadina alle porte di ...Gabriel Garko ha capito di essere gay dopo aver incontrato Monica Bellucci sul set del film Vita coi figli, di Dino Risi. Gabriel Garko ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi, in cui ha spieg ...Il noto attore ha deciso di lasciarsi andare su una questione molto privata, cioè su come ha scoperto il proprio orientamento. Il coming out c'è stato molto tempo dopo.