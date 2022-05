Farmaci scaduti in una casa di cura nel Napoletano | denunciata la titolare

(Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoe alimenti il cui consumo “preferibilmente entro” era superato quasi da 1 anno. E’ quanto hanno trovato i carabinieri insieme al personale dell’Asl, nel corso di una programmata attività di controllo, in unadia San Vitaliano. Ladella società che gestisce il centro è stataper commercio o somministrazioni di medicinali guasti e cattivo stato di conservazione di alimenti. L’attività è stata sospesa e gli ospiti affidati ai familiari.e alimenti sono stati sequestrati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

