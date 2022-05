Entry list Wta Strasburgo 2022: le partecipanti e le italiane presenti (Di sabato 14 maggio 2022) L’Entry list del Wta 250 di Strasburgo 2022, torneo in programma dal 15 al 21 maggio. Sarà la ceca Barbora Krejcikova a guidare il seeding, seguita da Jelena Ostapenko ed Elena Rybakina. Due le tenniste italiane presenti nell’Entry list: si tratta di Camila Giorgi e Jasmine Paolini, che scelgono la Francia come appuntamento dopo gli Internazionali d’Italia. Di seguito le partecipanti al torneo di Strasburgo. Entry list WTA 250 Strasburgo 2022 1 Barbora Krejcikova 32 Jelena Ostapenko 123 Elena Rybakina 18 4 Sorana Cirstea 27 5 Elise Mertens 286 Camila Giorgi 317 Marketa Vondrousova 328 Jil Teichmann 35Anhelina Kalinina 37 Viktorija Golubic 39 Shuai ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) L’del Wta 250 di, torneo in programma dal 15 al 21 maggio. Sarà la ceca Barbora Krejcikova a guidare il seeding, seguita da Jelena Ostapenko ed Elena Rybakina. Due le tennistenell’: si tratta di Camila Giorgi e Jasmine Paolini, che scelgono la Francia come appuntamento dopo gli Internazionali d’Italia. Di seguito leal torneo diWTA 2501 Barbora Krejcikova 32 Jelena Ostapenko 123 Elena Rybakina 18 4 Sorana Cirstea 27 5 Elise Mertens 286 Camila Giorgi 317 Marketa Vondrousova 328 Jil Teichmann 35Anhelina Kalinina 37 Viktorija Golubic 39 Shuai ...

