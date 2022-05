(Di sabato 14 maggio 2022)voluti dal governo Conte? Un vero e proprio fallimento. Lo certifica uno studiodi, che ricorda come il, voluto dal governo Conte, sia stato “archiviato” dal governo Draghi. A partire dal giugno 2021, ne ha sospeso infatti l’applicazione per manifesta incapacità di perseguire l’obiettivo. Non è andata meglio alla. “Stando ai dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, se da marzo del 2021 glimensili associati allaavevano sfiorato il picco massimo di 25 mila unità, successivamente c’è stata una costante contrazione. Lo scorso autunno il numero mensile è sceso ...

Advertising

AgenziaOpinione : CGIA – MESTRE * FISCO: “ FLOP DI CASHBACK E LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, IL FISCO CI “SPIA” CON 162 BANCHE DATI “… - ananassobasso : RT @SecolodItalia1: Cashback e lotteria degli scontrini hanno fallito. I numeri della Cgia di Mestre certificano il flop - SecolodItalia1 : Cashback e lotteria degli scontrini hanno fallito. I numeri della Cgia di Mestre certificano il flop… - cgiamestre : Fisco: Cgia,cashback e lotteria scontrini sono stati un flop - Economia - ANSA - Open_gol : L’Associazione chiede al fisco di usare le 162 banche dati a sua disposizione -

Agenzia ANSA

Ile ladegli scontrini dovevano dare un colpo letale all'evasione o, quantomeno, ridurre drasticamente quella da omessa fatturazione che, in rapporto a quella totale, ha un'incidenza ...Intanto sempre sul fronte della lotta all'evasione, prosegue l'analisi degli artigiani, si registra il deciso flop didegli scontrini. Se infatti ilè stato "archiviato"... Fisco: Cgia,cashback e lotteria scontrini sono stati un flop - Economia Roma, 14 mag. (askanews) - Per combattere l'evasione, afferma la Cgia, "Ci sono 162 banche dati: il fisco le faccia interagire. In linea puramente teorica è come se affermassimo che il nostro fisco di ...Il cashback e la lotteria degli scontrini dovevano dare un colpo letale all'evasione o, quantomeno, ridurre drasticamente quella da omessa fatturazione che, in rapporto a quella totale, ha un'incidenz ...