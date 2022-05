Bonazzoli salva la Salernitana a Empoli. L'1-1 manda il Venezia in B (Di sabato 14 maggio 2022) Empoli-Salernitana 1-1 Marcatori : 30'pt Cutrone, 31'st Bonazzoli Empoli (4-3-1-2): Vicario 7.5; Stojanovic 6, Romagnoli 6, Luperto 6, Parisi 5.5 (32'st Cacace sv); Zurkowski 5.5 (28'st Bandinelli 6),... Leggi su feedpress.me (Di sabato 14 maggio 2022)1-1 Marcatori : 30'pt Cutrone, 31'st(4-3-1-2): Vicario 7.5; Stojanovic 6, Romagnoli 6, Luperto 6, Parisi 5.5 (32'st Cacace sv); Zurkowski 5.5 (28'st Bandinelli 6),...

Goalist_it : La #Salernitana viene fermata dall' #Empoli sull' 1-1. #Perotti sbaglia un rigore decisivo all'ottantesimo e conced… - undoriano : Se la Salernitana si salva voglio come minimo il riscatto di Bonazzoli come premio per averli rivitalizzati -