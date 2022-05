Bonazzoli: “Ho sbagliato troppo, il gol non mi rende per nulla felice” (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEmpoli – Ha segnato il gol del pari ma non è per nulla soddisfatto. Federico Bonazzoli commenta con grande delusione il pari di Empoli ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni: Obiettivo – “Ci tenevamo a vincere, come vogliamo sempre fare. Riguarderemo la partita, sarebbe potuta finire in tutti i modi, ma pensiamo già all’Udinese perché giochiamo in casa” Rabbia – “Sono arrabbiato, non sono contento pur avendo fatto gol. Avrei voluto un altro risultato, è un dispiacere per noi e per la gente che ci segue così calorosamente”. Rigore – “Non ho calciato il rigore perché Diego meritava di calciarlo per la persona che è e per il campione che è. Ha sbagliato ma ho sbagliato tanto anche io perché avrei potuto fare di più. Dobbiamo andare avanti” Specialità – “Forse anche sulla prima ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 14 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEmpoli – Ha segnato il gol del pari ma non è persoddisfatto. Federicocommenta con grande delusione il pari di Empoli ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni: Obiettivo – “Ci tenevamo a vincere, come vogliamo sempre fare. Riguarderemo la partita, sarebbe potuta finire in tutti i modi, ma pensiamo già all’Udinese perché giochiamo in casa” Rabbia – “Sono arrabbiato, non sono contento pur avendo fatto gol. Avrei voluto un altro risultato, è un dispiacere per noi e per la gente che ci segue così calorosamente”. Rigore – “Non ho calciato il rigore perché Diego meritava di calciarlo per la persona che è e per il campione che è. Hama hotanto anche io perché avrei potuto fare di più. Dobbiamo andare avanti” Specialità – “Forse anche sulla prima ...

