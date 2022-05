Beach volley | World Tour 2022 Madrid Windisch Dal Corso di fermano ai quarti

(Di sabato 14 maggio 2022) Un primo set emozionante ma dispendioso costa carissimo a Jakobe Gianluca Dalche subiscono la rimonta degli svizzeri Metral/Haussener e siaidi finale del torneo Future di. La coppia italiana, opposta neidi finale del torneo madrileno agli svizzeri Metral/Haussener, ha vinto un rocambolesco primo parziale imponendosi ai vantaggi dopo alcuni set ball annullati, con il punteggio di 28-26: Veemente la reazione degli elvetici che hanno dominato il secondo set con il punteggio di 21-13. Nel tie break i rossocrociati sono partiti meglio e la coppia italiana non è riuscita a recuperare arrendendosi con il punteggio di 15-11, fallendo la prima top4 nella breve carriera assieme e interrompendo la serie dei tornei con una coppia italiana in ...

Advertising

solosarettaa : voglia matta di giocare a beach volley mentre il sole tramonta - palermo24h : Palermo, a Mondello la Rotary Beach Volley Cup per l’Ucraina - LiveSiciliaPA : Palermo, a Mondello la Rotary Beach Volley Cup per l’Ucraina - levitwelve2 : @StanisLaRochele Più da beach volley dai - _heyhoran : Una mia amica è alla beach volley marathon a Bibione e ieri sera sono andate a casa dei ragazzi del veronaaaa HA FA… -

Oltre alle tradizionali medaglie conquistate dai primi tre vincitori della competizione, il Governatore De Bernardis consegnerà la 'Cup' che dal prossimo anno sarà rimessa in gioco in ...Domenica 15 maggio al via la prima edizione a.r. 2021/2022 della manifestazione sportiva che vedrà coinvolti i club Rotary sponsor di Interact e Rotaract. In questa prima esperienza si incontreranno 6 ...Seconda giornata per la maratona del beach volley più partecipata al mondo, sotto il cielo azzurro di Bibione. AeQuilibrium Beach Volley Marathon è ...