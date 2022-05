Ansia, insonnia e nebbia cognitiva da long Covid (Di sabato 14 maggio 2022) Ansia, insonnia e nebbia cognitiva tra i postumi del long Covid. “Il problema del post Covid esiste e lo rileviamo anche in Italia. Abbiamo molti postumi a distanza di tempo dall’infezione e dal ricovero in ospedale, ma non nelle percentuali osservate dallo studio, condotto in Cina, almeno per quanto riguarda in particolare gli strascichi respiratori. Rileviamo invece in maniera abbastanza importante le manifestazioni neuropsichiatriche del long Covid. insonnia, Ansia e anche manifestazioni depressive: quelle sono ancora abbastanza persistenti”. A tracciare il quadro all’Adnkronos Salute è Patrizia Rovere Querini, immunologa, responsabile dell’hot spot Covid-19 dell’Irccs Ospedale San ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 14 maggio 2022)tra i postumi del. “Il problema del postesiste e lo rileviamo anche in Italia. Abbiamo molti postumi a distanza di tempo dall’infezione e dal ricovero in ospedale, ma non nelle percentuali osservate dallo studio, condotto in Cina, almeno per quanto riguarda in particolare gli strascichi respiratori. Rileviamo invece in maniera abbastanza importante le manifestazioni neuropsichiatriche dele anche manifestazioni depressive: quelle sono ancora abbastanza persistenti”. A tracciare il quadro all’Adnkronos Salute è Patrizia Rovere Querini, immunologa, responsabile dell’hot spot-19 dell’Irccs Ospedale San ...

