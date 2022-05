VIDEO | “Cos’è cambiato?”. SPALLETTI ATTACCA IN CONFERENZA! (Di venerdì 13 maggio 2022) Luciano SPALLETTI in conferenza stampa ha ribadito con forza quanto sia stato importante per il Napoli il raggiungimento del quarto posto in classifica. Il tecnico del Napoli ha parlato anche delle griglie di inizio stagione e di come secondo lui l’ambiente intorno alla squadra era assolutamente indifferente ad inizio stagione. #SPALLETTI #sscnapoli #calcionapoli #napoli #napolocalcio Leggi su spazionapoli (Di venerdì 13 maggio 2022) Lucianoin conferenza stampa ha ribadito con forza quanto sia stato importante per il Napoli il raggiungimento del quarto posto in classifica. Il tecnico del Napoli ha parlato anche delle griglie di inizio stagione e di come secondo lui l’ambiente intorno alla squadra era assolutamente indifferente ad inizio stagione. ##sscnapoli #calcionapoli #napoli #napolocalcio

