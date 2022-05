Traffico Roma del 13-05-2022 ore 07:30 (Di venerdì 13 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e Bentrovati redazione Massimo pesche al momento abbiamo cuori per un incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Prenestina e abbia di conseguenza sulla diramazione Roma sud e arriva dalla Autosole incontri dalla barriera fino al Raccordo sono al momento di 4 km le code sulla via Pontina per i nodi lavori in corso tra il bivio per pratica di Castel di Decima direzione Eur code per entrare in città poi sull’intero percorso del tratto Urbano della A24 quindi dal raccordo alla tangenziale incolonnamenti poi sulla via Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti direzione Corso di Francia anche in questo caso per Traffico e lavori prime Code in tangenziale Tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico auto in fila anche sulla retina tra via di Tor Pagnotta e via di Tor Carbone ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 13 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati redazione Massimo pesche al momento abbiamo cuori per un incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Prenestina e abbia di conseguenza sulla diramazionesud e arriva dalla Autosole incontri dalla barriera fino al Raccordo sono al momento di 4 km le code sulla via Pontina per i nodi lavori in corso tra il bivio per pratica di Castel di Decima direzione Eur code per entrare in città poi sull’intero percorso del tratto Urbano della A24 quindi dal raccordo alla tangenziale incolonnamenti poi sulla via Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti direzione Corso di Francia anche in questo caso pere lavori prime Code in tangenziale Tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico auto in fila anche sulla retina tra via di Tor Pagnotta e via di Tor Carbone ...

Advertising

fattoquotidiano : Rifiuti Roma, a processo per traffico illecito l’imprenditore Manlio Cerroni e altre sei persone - VAIstradeanas : 07:35 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Traffico #Incidente - A90 Raccordo Anulare ?????? Code in aumento tra Prenestina e Ciampino > Interna #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - A24 Tratto Urbano ?????? Coda di 2 km tra Via Fiorentini e Tangenziale Est > Roma centro #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Flaminia ?????? Rallentamenti tra GRA e Via di Tor di Quinto > Roma centro #Luceverde #Lazio -