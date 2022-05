“Ti manderei a ca***e”. Licia Nunez e Clemente Russo, il momento della pesca finisce malissimo (Di venerdì 13 maggio 2022) Clemente Russo e Licia Nunez, accesa discussione all’Isola dei Famosi. Ormai i nervi sono tesissimi in Honduras. Nel reality condotto da Ilary Blasi non passa giorno che non scoppi qualche discussione o duro faccia a faccia tra i naufraghi. Addirittura uno scontro ha coinvolto pure la conduttrice che ha avuto un battibecco con Alvin. Non solo. Nelle ultime ore il pubblico è preoccupato per le condizioni di salute di Blind e Guendalina Tavassi, in infermeria per degli accertamenti. In ogni caso nelle ultime ore sta facendo discutere quello che è avvenuto tra Clemente Russo e Licia Nunez, protagonisti di un piccante botta e risposta. Durante il quale, che ve lo diciamo a fare, sono volate parole grosse. Intanto a scontrarsi al televoto saranno in ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 13 maggio 2022), accesa discussione all’Isola dei Famosi. Ormai i nervi sono tesissimi in Honduras. Nel reality condotto da Ilary Blasi non passa giorno che non scoppi qualche discussione o duro faccia a faccia tra i naufraghi. Addirittura uno scontro ha coinvolto pure la conduttrice che ha avuto un battibecco con Alvin. Non solo. Nelle ultime ore il pubblico è preoccupato per le condizioni di salute di Blind e Guendalina Tavassi, in infermeria per degli accertamenti. In ogni caso nelle ultime ore sta facendo discutere quello che è avvenuto tra, protagonisti di un piccante botta e risposta. Durante il quale, che ve lo diciamo a fare, sono volate parole grosse. Intanto a scontrarsi al televoto saranno in ...

