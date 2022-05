Stromboli | Ingv | forte esplosione e nube di cenere

(Di venerdì 13 maggio 2022) L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha diffuso una nota per comunicare che le reti di monitoraggio sullo“hanno registrato il rientro dei parametri alla normale attività alle ore 18:35”.“Le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza – si legge nella nota – hanno mostrato che la sequenza esplosiva di intensità maggiore precedentemente comunicata è iniziata da una delle bocche dell’area craterica centro-sud ed è stata seguita da almeno altre cinque esplosioni, di intensità minore per l’altezza e la dispersione dei prodotti grossolani.Questi ultimi hanno ricoperto la terrazza craterica, sono ricaduti anche a Pizzo, e solo in minor misura sulla Sciara del Fuoco”. Attualmente, l’ampiezza media del tremore vulcanico, l’ampiezza ed il tasso di accadimento degli eventi, sottolinea ancora ‘, “presentano valori nella ...

