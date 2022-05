Roma, lite in strada per viabilità: 71enne accoltellato (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – lite in strada a Roma. Un 71enne è stato accoltellato sul Lungotevere della Farnesina, ma non è in gravi condizioni. L’aggressore, di 50 anni, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Trastevere per tentato omicidio. Da una prima ricostruzione, era in auto e stava passando col semaforo verde mentre l’aggressore, un 50enne italiano, era a piedi e ha attraversato con il rosso. Tra i due si è innescata una discussione e, poi, il pedone ha colpito il 71enne con il fendente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) –in. Unè statosul Lungotevere della Farnesina, ma non è in gravi condizioni. L’aggressore, di 50 anni, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Trastevere per tentato omicidio. Da una prima ricostruzione, era in auto e stava passando col semaforo verde mentre l’aggressore, un 50enne italiano, era a piedi e ha attraversato con il rosso. Tra i due si è innescata una discussione e, poi, il pedone ha colpito ilcon il fendente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Roma, lite in strada per viabilità: 71enne accoltellato Il diverbio con un pedone 50enne per un semaforo Lite in strada a Roma. Un 71enne è stato accoltellato sul Lungotevere della Farnesina, ma non è in gravi condizioni. L'aggressore, di 50 anni, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Trastevere per tentato omicidio. Da una prima ricostruzione, era in auto e stava passando col semaforo verde mentre l'aggressore, un 50enne italiano, era a piedi e ha attraversato con il rosso. Tra i due si è innescata una discussione e, poi, il pedone ha colpito il 71enne con il fendente.