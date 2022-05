Playoff Serie C 2021/2022, secondo turno nazionale: programma, orari, date e diretta tv (Di venerdì 13 maggio 2022) Stanno per prendere il via i quarti di finale dei Playoff di Serie C 2021/2022. Di seguito tutti gli accoppiamenti: Feralpisalò-ReggianaMonopoli-CatanzaroJuventus U23-PadovaEntella-Palermo Le sfide d’andata sono previste per la giornata di martedì 17 maggio mentre il ritorno andrà in scena nella giornata di sabato 21 maggio. Gli orari sono ancora da stabilire. La diretta televisiva sarà affidata ad Eleven Sports, che seguirà integralmente tutte e quattro le sfide. Alcuni match, poi, saranno suddivisi tra Sky Sport e la Rai ma ciò ancora non è stato reso noto. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Stanno per prendere il via i quarti di finale deidi. Di seguito tutti gli accoppiamenti: Feralpisalò-ReggianaMonopoli-CatanzaroJuventus U23-PadovaEntella-Palermo Le sfide d’andata sono previste per la giornata di martedì 17 maggio mentre il ritorno andrà in scena nella giornata di sabato 21 maggio. Glisono ancora da stabilire. Latelevisiva sarà affidata ad Eleven Sports, che seguirà integralmente tutte e quattro le sfide. Alcuni match, poi, saranno suddivisi tra Sky Sport e la Rai ma ciò ancora non è stato reso noto. SportFace.

