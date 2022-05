MotoGP | modificato il regolamento | più motori per una stagione a 21 gare - News

Advertising

Motosprint.it

Ora, dopo la modifica del regolamento, la situazione si presenta così: Tutti i team che gareggiano nel campionato mondiale diavranno un allocazione di 8 motori. E per i produttori con ...Grandissimo lavoro in Aprilia , la caduta di Vinales non hail programma del team di Noale e dunque le prove su telaio, forcellone, abbassatore posteriore a richiamo programmato. Honda : 3 ... MotoGP, modificato il regolamento: più motori per una stagione a 21 gare Ora, dopo la modifica del regolamento, la situazione si presenta così: Tutti i team che gareggiano nel campionato mondiale di MotoGP avranno un allocazione di 8 motori. E per i produttori con ...L'attesa di una conferma di Bagnaia, l'umore nel box Suzuki, l'incognita Marquez e molto altro nell'analisi preliminare di Zam ...