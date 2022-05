Advertising

sportli26181512 : Mauro: 'La Juventus è inferiore all'Inter. Non parlo di gioco, ma di valori umani': Intervenuto dagli studi di Sky,… - sscalcionapoli1 : Mauro: “Inter, Milan e Napoli hanno mostrato un gioco superiore alla Juventus” - juve_magazine : IL PARERE - Mauro: 'Juventus? Allegri resterà, è garanzia di successo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Mauro: 'Juventus? Allegri resterà, è garanzia di successo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Mauro: 'Juventus? Allegri resterà, è garanzia di successo' -

Calciomercato.com

Fabrizio Miccoli è stato scarcerato: l'ex calciatore di, Lecce e Palermo , che era in arresto da oltre sei mesi (era detenuto dal 22 novembre ... L'attaccante aveva chiesto a...... assalto a Joao Felix e NunezLo stesso attaccante lusitano è stato accostato anche alla, ... specie in caso di partenza diIcardi. Nunez ©LaPresseL'ex capitano dell'Inter potrebbe ... Mauro: 'La Juventus è inferiore all'Inter. Non parlo di gioco, ma di valori umani' Mauro Icardi ritorna nella lista dei desideri dei partenopei. Il calciatore argentino lascerà il PSG e potrebbe tornare in Italia ...Novità dal mercato per Juventus e Milan, incontro con Jorge Mendes: l'agente portoghese potrebbe portare a termine un doppio colpo ...