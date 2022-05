LIVE Sinner-Tsitsipas 4-5, ATP Roma 2022 in DIRETTA: l’azzurro deve allungare il primo set (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 RISPOSTA PROFONDA DI Sinner! 40-30 Gran prima dell’ellenico. 30-30 Serve&volley vincente di Tsitsipas. 15-30 CHIUSURA IN DIAGONALE DI Sinner CON IL ROVESCIO! 15-15 Quarto doppio fallo del greco. 15-0 Prima esterna di Tsitsipas. 5-5 SERVIZIO A ZERO! primo SET ANCORA APERTISSIMO 40-0 Ottima seconda del tennista azzurro. 30-0 Scappa via la risposta di Tsitsipas. 15-0 Ottima prima di Sinner. 4-5 Tsitsipas SI SALVA ANCORA AL SERVIZIO! Sinner debe allungare il set. AD-40 Servizio e diritto a sventaglio di Tsitsipas. 40-40 SI VOLA AI VANTAGGI ANCHE IN QUESTO GAME DOPO UN’ORA DI GIOCO 40-30 SI SALVA Tsitsipas ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 RISPOSTA PROFONDA DI! 40-30 Gran prima dell’ellenico. 30-30 Serve&volley vincente di. 15-30 CHIUSURA IN DIAGONALE DICON IL ROVESCIO! 15-15 Quarto doppio fallo del greco. 15-0 Prima esterna di. 5-5 SERVIZIO A ZERO!SET ANCORA APERTISSIMO 40-0 Ottima seconda del tennista azzurro. 30-0 Scappa via la risposta di. 15-0 Ottima prima di. 4-5SI SALVA ANCORA AL SERVIZIO!debeil set. AD-40 Servizio e diritto a sventaglio di. 40-40 SI VOLA AI VANTAGGI ANCHE IN QUESTO GAME DOPO UN’ORA DI GIOCO 40-30 SI SALVA...

Advertising

OggiSportNotiz2 : #IBI22, #Sinner recupera il break su #Tsitsipas nel primo set - News24_it : LIVE Internazionali a Roma, Sinner-Tsitsipas vale la semifinale: in campo ora - La Gazzetta dello Sport - pignataromary : RT @SkySport: LIVE. #Roma, #Sinner in campo contro #Tsitsipas: ora su Sky Sport Uno #SkySport #SkyTennis #IBI22 - falconhamada_90 : RT @SkySport: LIVE. #Roma, #Sinner in campo contro #Tsitsipas: ora su Sky Sport Uno #SkySport #SkyTennis #IBI22 - SkySport : LIVE. #Roma, #Sinner in campo contro #Tsitsipas: ora su Sky Sport Uno #SkySport #SkyTennis #IBI22 -