La CIA ci mette alla prova con un test analitico (Di venerdì 13 maggio 2022) Circa un anno fa il profilo ufficiale Twitter della CIA pubblicò un'immagine di una cittadina inquadrata dall'alto. Un disegno, simile a un'ambientazione di un videogame. Insieme all'immagine c'era questo testo: "Metti alla prova le tue capacità di analisi. Che ora è nella foto?". Dunque la CIA ha voluto mettere alla prova i suoi follower con un test analitico. A quel test hanno partecipato più di quindicimila persone. Si tratta di scegliere una risposta fra tre opzioni. Tre del pomeriggio, undici di mattina o sette di mattina. Volete provarci anche voi? Bene, guardate attentamente l'immagine. Un test analitico proposto su Twitter dalla CIA il primo dicembre 2020 ...

