(Di venerdì 13 maggio 2022)ladi 5 mesi per l'esercizio della professione forense per l'Gabriele Galeazzi. Per ora può tornare a lavorare. Il legale èper la vicenda delle false ...

Advertising

Agenzia ANSA

...che avrebbe buttato via le dosi invece di inocularle ai cittadini(decine gli indagati) che si rivolgevano a lui per aggirare la vaccinazione contro il Covid - 19 e e ottenere comunque ildi ...350,00 per ildel DIPLOMA DI MASTER DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PRIMO LIVELLO IN "...RAFFORZAMENTO DELLA GARANZIA PATRIMONIALE INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO E RIPETIZIONE DELL'... Indebito rilascio pass: annullata sospensione avvocato indagato - Cronaca Annullata la sospensione di 5 mesi per l'esercizio della professione forense per l'avvocato Gabriele Galeazzi. Per ora può tornare a lavorare. (ANSA) ...