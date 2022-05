GUIDA TV 13 MAGGIO 2022: UN VENERDÌ SERA TRA THE BAND, L’ISOLA E NAME THAT TUNE (Di venerdì 13 maggio 2022) Cosa vedere questa SERA in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: The BAND – Talent Rai2 ore 21.20: N.C.I.S. 1°Tv – Serie-Tv Rai3 ore 21.20: Germinal 1°Tv – Serie-Tv Rete4 ore 21.25: Quarto Grado – Attualità Canale5 ore 21.45: L’ISOLA dei Famosi – Reality Italia1 ore 21.20: Rocky V – Film La7 ore 21.15: Propaganda Live – Talk Show Tv8 ore 21.30: NAME THAT TUNE – Talent Nove ore 21.30: Fratelli di Crozza – Satira I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 00.15: Tv7 – Rubrica Rai2 ore 22.10: N.C.I.S. Hawai’i – Serie-Tv Rai3 ore 23.20: Io Li Conoscevo Bene – Rubrica Rete4 ore ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 13 maggio 2022) Cosa vedere questain tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. I PROGRAMMI DI PRIMATA Rai1 ore 21.25: The– Talent Rai2 ore 21.20: N.C.I.S. 1°Tv – Serie-Tv Rai3 ore 21.20: Germinal 1°Tv – Serie-Tv Rete4 ore 21.25: Quarto Grado – Attualità Canale5 ore 21.45:dei Famosi – Reality Italia1 ore 21.20: Rocky V – Film La7 ore 21.15: Propaganda Live – Talk Show Tv8 ore 21.30:– Talent Nove ore 21.30: Fratelli di Crozza – Satira I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZATA Rai1 ore 00.15: Tv7 – Rubrica Rai2 ore 22.10: N.C.I.S. Hawai’i – Serie-Tv Rai3 ore 23.20: Io Li Conoscevo Bene – Rubrica Rete4 ore ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Stop all'obbligo di indossare la mascherina sui voli nell'Unione Europea dal 16 maggio. È quanto prevedono le nuove… - babelezon : Tutto, ma tutto quello che devi sapere per visitare il Salone Internazionale del Libro di Torino dal 19 al 23 maggi… - bubinoblog : GUIDA TV 13 MAGGIO 2022: UN VENERDÌ SERA TRA THE BAND, L'ISOLA E NAME THAT TUNE - voceevangelica : RT @voceevangelica: Verso il Sinodo dei riformati in #Ticino Dopo 12 anni il pastore Tobias Ulbrich lascia la guida della chiesa cantonale… - alzastovolume : @glorobi Anche l'anno scorso finirono a metà maggio e il resto delle puntate erano tutte registrate. Ho controllato… -