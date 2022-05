Governo, Conte: “Nessuno scenario di crisi” (Di venerdì 13 maggio 2022) ROMA – “Non c’è affatto uno scenario di crisi di Governo, io sono forse il leader che sta lavorando di più per rafforzare il primo ministro Draghi”. E’ quanto ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte (foto), rispondendo a una domanda nel corso di una conferenza stampa presso la sede della stampa estera. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 13 maggio 2022) ROMA – “Non c’è affatto unodidi, io sono forse il leader che sta lavorando di più per rafforzare il primo ministro Draghi”. E’ quanto ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe(foto), rispondendo a una domanda nel corso di una conferenza stampa presso la sede della stampa estera. L'articolo L'Opinionista.

