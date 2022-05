Gli attacchi hacker e i “pieni poteri” al presidente del Consiglio (Di venerdì 13 maggio 2022) Tornando un po’ indietro nel tempo e pensando a come furono strumentalizzati gli strumenti come i dpcm, potremmo dire che la proposta – non nuova in verità: è già da un po’ di tempo che sta circolando – di affidare “pieni poteri” al premier in caso di attacchi hacker suona molto come se si volesse sconfiggere il cyber-crime o il cyber terrorismo per dpcm. In realtà il ragionamento è più ampio e prevede l’assimilazione di ogni attacco informatico, appunto, all’attacco terroristico, spingendo il potere esecutivo ad avere maggiore mano libera, come se si stesse affrontando una situazione di emergenza. La proposta – che era stata incardinata già qualche tempo fa – sembra subire una accelerata all’indomani dell’attacco hacker di Legion-Killnet a diversi portali istituzionali italiani, tra cui il sito del ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 13 maggio 2022) Tornando un po’ indietro nel tempo e pensando a come furono strumentalizzati gli strumenti come i dpcm, potremmo dire che la proposta – non nuova in verità: è già da un po’ di tempo che sta circolando – di affidare “” al premier in caso disuona molto come se si volesse sconfiggere il cyber-crime o il cyber terrorismo per dpcm. In realtà il ragionamento è più ampio e prevede l’assimilazione di ogni attacco informatico, appunto, all’attacco terroristico, spingendo il potere esecutivo ad avere maggiore mano libera, come se si stesse affrontando una situazione di emergenza. La proposta – che era stata incardinata già qualche tempo fa – sembra subire una accelerata all’indomani dell’attaccodi Legion-Killnet a diversi portali istituzionali italiani, tra cui il sito del ...

