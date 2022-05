Giustizia, a un mese dai referendum il quorum appare lontano: il sondaggio (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTra un mese, oltre che per le elezioni amministrative in molti Comuni, gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi sui referendum in materia di Giustizia. Secondo la fotografia scattata oggi dall’Istituto Demopolis, 3 cittadini su 10 appaiono decisi a recarsi ai seggi, il 14% deve ancora pensarci. Il 56% non sembra invece interessato a partecipare alla consultazione referendaria. “Se questo orientamento di massima fosse confermato – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – il quorum per la validità dei referendum del 12 giugno non sarebbe raggiunto”. Prescindendo dal pur determinante dato sull’affluenza, come la pensano gli italiani sui principali quesiti? La maggioranza assoluta condivide la proposta di separazione delle carriere; appena un terzo sarebbe ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTra un, oltre che per le elezioni amministrative in molti Comuni, gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi suiin materia di. Secondo la fotografia scattata oggi dall’Istituto Demopolis, 3 cittadini su 10 appaiono decisi a recarsi ai seggi, il 14% deve ancora pensarci. Il 56% non sembra invece interessato a partecipare alla consultazione referendaria. “Se questo orientamento di massima fosse confermato – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – ilper la validità deidel 12 giugno non sarebbe raggiunto”. Prescindendo dal pur determinante dato sull’affluenza, come la pensano gli italiani sui principali quesiti? La maggioranza assoluta condivide la proposta di separazione delle carriere; appena un terzo sarebbe ...

