Giro d’Italia 2022 | Bouwman vince settima tappa

(Adnkronos) – Koen Bouwman vince la settima tappa del Giro d'Italia 2022, la Diamante-Potenza di 196 km. L'olandese del team Jumbo precede Bauke Mollema, Davide Formolo e Tom Dumoulin. Lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) conserva la maglia rosa. La frazione, con oltre 4.500 metri di dislivello con 4 gran premi della montagna di cui uno di prima categoria, si accende con la fuga del quartetto a circa 30 km al traguardo: Bouwman si impone.

