Eurovision 2022, Ucraina favorita. Speranze Italia affidate a Mahmood e Blanco (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – "Achille Lauro resta fuori dalla finale dell'Eurovision 2022: le Speranze di vittoria dell'Italia sono affidate a Mahmood e Blanco, che si esibiranno domani sul palco del Pala Alpitour di Torino. Alla vigilia della kermesse europea, il successo dei vincitori di Sanremo era dato a 4,25 su Stanleybet.it, ora invece è raddoppiato a 8. Per Snai, invece, l'Italia scivola fuori dal podio a 15 volte la scommessa, mentre su Planetwin365 il duo resiste a 7,50". E' quanto scrive in una nota Agipro, l'agenzia di giochi e scommesse. "L'Ucraina intanto si conferma in testa alle preferenze dei bookmaker. La band dei Kalush Orchestra è offerta a una quota variabile tra 1,35 e 1,40, davanti al britannico Sam Ryder (tra 6,50 e 7,50)

