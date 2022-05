Eurovision 2022, Laura Pausini a un giornalista: “Assomigli a un cantante…”. E improvvisa uno “stacchetto” musicale – Video (Di venerdì 13 maggio 2022) “Assomigli al cantante dei The Bros”. Così Laura Pausini, conduttrice dell’Eurovision, durante la conferenza stampa ha “intercettato” un giornalista svedese che stava seguendo il punto stampa alla vigilia della finalissima del contest musicale. La cantante lo ha quindi invitato sul palco e insieme a Mika e Cattelan hanno improvvisato uno “stacchetto” musicale in mondovisione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) “al cantante dei The Bros”. Così, conduttrice dell’, durante la conferenza stampa ha “intercettato” unsvedese che stava seguendo il punto stampa alla vigilia della finalissima del contest. La cantante lo ha quindi invitato sul palco e insieme a Mika e Cattelan hannoto uno “in mondovisione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

