Deborah Samuel | picchiata a morte e data alle fiamme per un messaggio su WhatsApp

Advertising

Fontana3Lorenzo : Lapidata e frustata dai suoi carnefici islamici, così è morta la giovane cristiana Deborah Samuel. Necessita scuote… - marialauraloi : RT @ultimenotizie: Lapidata a morte per blasfemia e bruciata nel nord-ovest della #Nigeria: è la terribile morte toccata a Deborah Samuel,… - GiGiWolf119 : RT @acs_italia: Lapidata a morte per #blasfemia nel nord-ovest della #Nigeria, a #Sokoto: è questa la disumana condanna toccata a Deborah S… - paolo_valvo : RT @acs_italia: Lapidata a morte per #blasfemia nel nord-ovest della #Nigeria, a #Sokoto: è questa la disumana condanna toccata a Deborah S… - chato_emma : RT @Alexandra0306: #NigeriaChristiansgenocide #JusticeForDeborah Deborah Samuel, picchiata a morte e data alle fiamme per un messaggio su… -

Una studentessa cristiana ,, venerdì 13 maggio è stata lapidata e bruciata in Nigeria , da studenti musulmani che la accusavano di blasfemia per aver scritto su WhatsApp un messaggio ritenuto offensivo nei ...The victim, identified as, was stoned, beaten and burnt to death on Friday at the Shehu Shagari College of Education in Sokoto state after being accused of 'making a social media post ...Deborah Samuel con altri compagni condivideva un gruppo su WhatsApp in cui si scambiavano messaggi di ogni tipo, tra cui anche di carattere… Leggi ...Una studentessa cristiana, Deborah Samuel, venerdì 13 maggio è stata lapidata e bruciata in Nigeria, da studenti musulmani che la accusavano di blasfemia per aver scritto su WhatsApp un messaggio rite ...