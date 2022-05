Covid, perdita di capelli per 1 su 3 dopo infezione (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – La perdita dei capelli. C’è anche questo tra i tanti problemi causati dal Covid-19, spesso trascurato nella fase acuta della malattia, ma che può protrarsi a lungo termine. Una persona su tre, tra quelle che hanno contratto il virus, presenta, infatti, questo disturbo e soffre di una forma più o meno grave di alopecia, a distanza di 2-3 mesi dall’infezione. A parlare dell’argomento, al congresso della Società italiana di medicina estetica (Sime) aperto oggi a Roma, Alfredo Rossi, docente di dermatologia alll’Università di Roma Sapienza. L’infezione da Sars-Cov -2, spiega Rossi, “può provocare un massivo rilascio di citochine proinfiammatorie, che induce non solo una cospicua caduta di capelli (telogen effluvium), ma anche un’infiammazione che, in alcuni casi, può ... Leggi su italiasera (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Ladei. C’è anche questo tra i tanti problemi causati dal-19, spesso trascurato nella fase acuta della malattia, ma che può protrarsi a lungo termine. Una persona su tre, tra quelle che hanno contratto il virus, presenta, infatti, questo disturbo e soffre di una forma più o meno grave di alopecia, a distanza di 2-3 mesi dall’. A parlare dell’argomento, al congresso della Società italiana di medicina estetica (Sime) aperto oggi a Roma, Alfredo Rossi, docente di dermatologia alll’Università di Roma Sapienza. L’da Sars-Cov -2, spiega Rossi, “può provocare un massivo rilascio di citochine proinfiammatorie, che induce non solo una cospicua caduta di(telogen effluvium), ma anche un’infiammazione che, in alcuni casi, può ...

