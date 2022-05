Clarissa Selassié spara a zero su alcuni ex vipponi (Di venerdì 13 maggio 2022) Clarissa Selassié contro alcuni ex vipponi Ieri Clarissa Selassié è stata ospite di Rosalinda Cannavò e dei giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri a Casa Chi. Nella trasmissione online la Princess ha detto di essere infastidita da come alcuni suoi ex compagni d’avventura abbiano messo bocca sulla rottura tra Manuel e Lulù. Se ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 13 maggio 2022)controexIeriè stata ospite di Rosalinda Cannavò e dei giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri a Casa Chi. Nella trasmissione online la Princess ha detto di essere infastidita da comesuoi ex compagni d’avventura abbiano messo bocca sulla rottura tra Manuel e Lulù. Se ha L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

361_magazine : Clarissa Selassié e Alex Belli: botta e risposta via social tra l'attore e la principessa - blogtivvu : Alex Belli pubblica le chat WhatsApp con Clarissa Selassiè: “Non mettetemi in mezzo alle vostre cose!”… - blogtivvu : Clarissa Selassiè si arrabbia con Federica Calemme (ma poi ci ripensa): ecco cosa è successo… - CaraStella15 : RT @rainbow20202020: Clarissa, come tutta la famiglia Selassié, continua a mostrare tanto affetto e protezione verso Manuel. Forse anche tr… - infoitcultura : Jessica Selassiè e Barù si frequentano? Clarissa fa delle precisazioni -