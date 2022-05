Cambio della guardia alla guida della Uil Fpl: Pagliuca passa il testimone a De Luca (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCambio della guardia alla guida della Uil Fpl di Benevento. Dopo due rielezioni Antonio Pagliuca passa il testimone a Giovanni De Luca. L’ex responsabile della sanità è stato eletto durante il congresso territoriale tenutosi stamane che ha avuto come tema ‘La qualità del lavoro pubblico produce efficienza dei servizi’. Presenti all’incontro il segretario generale Uil Benevento-Avellino, Luigi Simeone che ha presieduto i lavori, i segretari nazionali della Uil Fpl Rossella Buccarello (sanità privata) e Salvatore Altieri (sanità pubblica) e il segretario generale Uil Fpl Campania, Vincenzo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiUil Fpl di Benevento. Dopo due rielezioni Antonioila Giovanni De. L’ex responsabilesanità è stato eletto durante il congresso territoriale tenutosi stamane che ha avuto come tema ‘La qualità del lavoro pubblico produce efficienza dei servizi’. Presenti all’incontro il segretario generale Uil Benevento-Avellino, Luigi Simeone che ha presieduto i lavori, i segretari nazionaliUil Fpl Rossella Buccarello (sanità privata) e Salvatore Altieri (sanità pubblica) e il segretario generale Uil Fpl Campania, Vincenzo ...

