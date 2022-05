Calcio | Espanyol | Vicente Moreno esonerato a due giornate dalla fine

Advertising

sportli26181512 : #Liga, il #Siviglia frena ancora. #Escalante tiene in vita l'Alaves: Gli andalusi vanno 'in bianco' con il Maiorca… - DarioMassi : #Criptovalute e calcio: l'Espanyol accetterà pagamenti #crypto - puntotweet : Criptovalute e calcio: l’Espanyol accetterà pagamenti crypto -

Punto Informatico

Real Madrid 84, Barcellona 72, Atletico Madrid 67, Siviglia 66, Betis 61, Real Sociedad 59, Villarreal 56, Athletic Bilbao 52, Osasuna 47, Valencia 44, Celta Vigo 43, Rayo Vallecano 42,40, ...... Granada (via Robert Moreno, Torrecilla ad interim), Maiorca (Aguirre per Luis Garcia), di nuovo Alaves (Velasquez per Mendilibar) e Granada (Karanka per Torrecilla) e ora(Blanco per Moreno)... Criptovalute e calcio: l'Espanyol accetterà pagamenti crypto Con Valencia e Granada andrà in panchina Luis Blanco BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Annuncio a sorpresa dell'Espanyol che a due giornate ...Vittoria importante per l’Alaves sull’Espanyol in zona retrocessione, pari fra Osasuna e Getafe. Sono un 27enne napoletano con la passione per lo sport. Seguo tutte le principali competizioni sportive ...