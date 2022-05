Bonus auto e moto | partono gli sconti per mezzi più ecologici | cosa si può comprare e come si ottiene

Leggi su open.online

(Di venerdì 13 maggio 2022) Lunedì 16 maggio arriva iled entrano in vigore gli incentivi per acquistare macchine enon inquinanti, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2. Si rivolge a tutti, è indipendente dall’Isee, e sarà operativo subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, destina 650 milioni di euro per l’anno in corso, oltre a quelli già previsti per il 2023 e il 2024. Nonostante la piattaforma per le prenotazioni verrà riaperta il 25 maggio, i contratti saranno validi già da lunedì 16. L’arrivo del decreto era atteso da diversi mesi e, grazie all’insistenza del ministero allo Sviluppo Economico e al lavoro di Giancarlo Giorgetti isono stati attivati. Quali sono gli incentivi per leSi può richiedere un contributo di 3 ...