Ascoli, il d.s. Valentini: “Il Benevento aveva solo un modo per portare a casa la partita” (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAscoli Piceno – Non può che essere deluso per il risultato, Marco Valentini. Il direttore sportivo dell’Ascoli ha commentato il ko rimediato al Del Duca contro il Benevento in sala stampa: Rammarico – “La serata di stasera è incredibile, dobbiamo fare un plauso alla squadra perché ha fatto una grande cavalcata. C’è rammarico perché l’avevamo preparata bene, abbiamo commesso l’errore di andare dietro a loro, perdendo lucidità” Preoccupazione – “Avevo una preoccupazione sola, che loro facessero gol e facessero quel tipo di partita. Sapevano di essere in un momento negativo rispetto a noi, è quello che hanno fatto mentre noi dovevamo continuare a fare l’Ascoli. Loro hanno smesso di giocare, era l’unico modo per ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPiceno – Non può che essere deluso per il risultato, Marco. Il direttore sportivo dell’ha commentato il ko rimediato al Del Duca contro ilin sala stampa: Rammarico – “La serata di stasera è incredibile, dobbiamo fare un plauso alla squadra perché ha fatto una grande cavalcata. C’è rammarico perché l’mo preparata bene, abbiamo commesso l’errore di andare dietro a loro, perdendo lucidità” Preoccupazione – “Avevo una preoccupazione sola, che loro facessero gol e facessero quel tipo di. Sapevano di essere in un momento negativo rispetto a noi, è quello che hanno fatto mentre noi dovevamo continuare a fare l’. Loro hanno smesso di giocare, era l’unicoper ...

