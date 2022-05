Agli Internazionali di Roma 2022 ancora i veterani (Di venerdì 13 maggio 2022) Dimenticate per qualche minuto la Next Gen, i ventenni dalle grandissime speranze. Dimenticate la giovane Italia della racchetta, talentuosa e con servizi che viaggiano oltre i duecento chilometri orari. Agli Internazionali di tennis di Roma c'è posto anche per gli over 30. E così quando le campane suonano le diciannove, finalmente il sole smette di picchiare e l'ombra si allunga sulla Grand Stand Arena, finalmente possono entrare in campo gli ultimi italiani rimasti ancora in gara, Fabio Fognini e Simone Bolelli, arrivati ai quarti di finale del torneo di doppio. LEGGI ANCHE: Fabio Fognini, quante racchette ha distrutto in carriera Genio e sregolatezza, talento puro del tennis italiano, Fabio Fognini è stato nella top 10 mondiale sia nel singolare che nel doppio nonché protagonista di tanti episodi di insofferenza ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 13 maggio 2022) Dimenticate per qualche minuto la Next Gen, i ventenni dalle grandissime speranze. Dimenticate la giovane Italia della racchetta, talentuosa e con servizi che viaggiano oltre i duecento chilometri orari.di tennis dic'è posto anche per gli over 30. E così quando le campane suonano le diciannove, finalmente il sole smette di picchiare e l'ombra si allunga sulla Grand Stand Arena, finalmente possono entrare in campo gli ultimi italiani rimastiin gara, Fabio Fognini e Simone Bolelli, arrivati ai quarti di finale del torneo di doppio. LEGGI ANCHE: Fabio Fognini, quante racchette ha distrutto in carriera Genio e sregolatezza, talento puro del tennis italiano, Fabio Fognini è stato nella top 10 mondiale sia nel singolare che nel doppio nonché protagonista di tanti episodi di insofferenza ...

